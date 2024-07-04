الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

مناقشة اتفاقية شاملة، تفاصيل لقاء بوتين والرئيس الإيراني في كازاخستان

مخبر وبوتين، فيتو
مخبر وبوتين، فيتو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، محادثات مع الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر على هامش القمة، في العاصمة الكازاخستانية أستانا على هامش قمة قادة منظمة شنجهاي للتعاون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو وطهران في صدد مناقشة "اتفاقية شاملة" تعكس "التحسن غير المسبوق" في علاقاتهما الثنائية، وفقا لسكاي نيوز.

بوتين يلتقي أردوغان علي هامش قمة قادة منظمة شنجهاي 

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، في العاصمة الكازاخستانية أستانا على هامش قمة قادة منظمة شنجهاي للتعاون.

بوتين وأردوغان، فيتو

وناقش بوتين وأردوغان، بحسب بيان الكرملين، حرب أوكرانيا وغزة وسبل إنهاء الصراع السوري ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

أردوغان يعرض على بوتين التوسط لإنهاء حرب أوكرانيا

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها اليوم إن أردوغان أبلغ بوتين بأن أنقرة يمكنها التمهيد لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبأن السلام العادل الذي يناسب الجانبين ممكن.

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