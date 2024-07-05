الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

لجنة الأمن القومي في قيرغيزستان تكشف تفاصيل محاولة الاستيلاء على السلطة

جيش قيرغستان، فيتو
جيش قيرغستان، فيتو

أعلنت لجنة الأمن القومي في قيرغيزستان إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة القوة في البلاد.

محاولة الاستيلاء على السلطة في قيرغستان

وذكر الأمن القيرغيزستاني أنه تم تحييد المجموعة التي خططت لهذا الأمر.

كما أعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان خلال بيان: "في إطار التدابير الرامية إلى ضمان أمن المواطنين وحماية أسس النظام الدستوري، تم قمع الأنشطة غير القانونية لمجموعة كانت تخطط للقيام بالاستيلاء على السلطة باستخدام العنف وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد من خلال تنظيم اضطرابات جماعية وأعمال شغب".

أفراد يؤيدون أيديولوجية الإجرام ويعتنقون أيديولوجية دينية متعصبة

وأشارت إلى أن المجموعة تشكلت من أفراد يؤيدون أيديولوجية الإجرام ويعتنقون أيديولوجية دينية متعصبة. واستنادًا إلى نتائج أنشطة التحقيق والعمليات، تم اعتقال أربعة مواطنين من قيرغيزستانيين، واقتيدوا إلى مركز احتجاز مؤقت.

وأوضحت اللجنة الحكومية أنه "خلال عمليات التفتيش التي أجريت في مكان الإقامة وفي المركبات التي يستخدمها المعتقلون، تم العثور على مكونات العبوات الناسفة والأسلحة النارية والذخيرة وأجهزة اللاسلكي والدروع الواقية والزي الرسمي لضباط إنفاذ القانون والطائرات دون طيار ومنشورات متطرفة، بالإضافة إلى مواد محظورة أخرى وتمت مصادرتها".

وأكدت الإدارة أنه يجري حاليًا تنفيذ المزيد من إجراءات التحقيق والعمليات، ووعدت بتقديم معلومات إضافية لاحقًا.

وقيرغستان هي دولة ذات تضاريس جبلية غير ساحلية تقع في آسيا الوسطى.

 تحدها كازاخستان شمالا، أوزبكستان من الغرب والجنوب الغربي، طاجيكستان من الجنوب الشرقي والصين شرقا. عاصمتها وأكبر مدنها هي مدينة بيشكك.

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