ليفربول يبدأ التحضير للموسم الجديد فى غياب محمد صلاح

يبدأ نادي ليفربول الإنجليزي، فترة الاستعداد للموسم الجديد 2024 - 2025، اليوم الجمعة، تحت قيادة أرني سلوت المدير الفني الجديد للفريق.

وسيتواجد ثمانية لاعبين من فريق ليفربول، في اليوم الأول من فترة التحضير للموسم الجديد، بمقر تدريبات الفريق.



وتقام تدريبات ليفربول، على مجموعتين، حيث سيبدأ ستيفان باجسيتيتش وكونور برادلي وجاريل كوانساه وسيب فان دن بيرج التدريبات في الصباح، ويتبعهم في وقت الغداء أوين بيك وكورتيس جونز وكاويمين كيليهر وكوستاس تسيميكاس.

وسيغيب الدولي المصري محمد صلاح عن بداية فترة التحضير للموسم الجديد، حيث يقضي إجازته في الوقت الحالي.

فيما يعقد أرني سلوت، أول مؤتمر صحفي له مع ليفربول، ظهر اليوم للكشف فيه عن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

وتولى أرني سلوت تدريب نادي ليفربول، خلفًا لـ يورجن كلوب الذي رحل عن تدريب الريدز بعدما قضى 9 سنوات ونصف في قلعة أنفيلد.