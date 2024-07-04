كواليس رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس

كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية كواليس رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف الفريق مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

رفض مشاركة صلاح في الأولمبياد

وقالت الصحيفة المقربة من ليفربول أن قرار النادي بمنع محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الأولمبي جاء بعد التشاور مع اللاعب.

وأضافت: محمد صلاح لم ينزعج من قرار ليفربول، ويرى أن حضور فترة الإعداد مع المدرب الجديد أرني سلوت مهم للغاية.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، عن تواجد المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.