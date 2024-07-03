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رياضة

نجم ليفربول مهدد بالرحيل بسبب صفقة أنتوني جوردون

لاعبو ليفربول
لاعبو ليفربول

يسعى مسئولو ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع أنتوني جوردون لاعب فريق نيوكاسل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناء على طلب آرني سلوت الذي تولى تدريب الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب.

وتشير تقارير إلى إمكانية رحيل أحد مهاجمي ليفربول خلال السوق الصيفي، إذا حسم النادي تعاقده مع جوردون، حيث سيكون الأقرب للرحيل هو لويس دياز خاصة أن جوردون سينافسه في مركز الجناح الأيسر، وهو يفتح النادي الباب لرحيل الكولومبي.

وكشفت "ليفربول إيكو" أن دياز محل اهتمام لبرشلونة وباريس سان جيرمان، ويملك اللاعب عقدًا حتى يونيو 2027، مؤكدين أنه في حالة ضم جوردون وتقديم برشلونة أو باريس سان جيرمان عرضًا، سيجري ليفربول مناقشات حول مستقبله.

لويس دياز لاعب ليفربول

محمد صلاح يشارك في فترة إعداد ليفربول للموسم الجديد

ويستعد ليفربول لبدء استعداداته للموسم المقبل 2024-2025، تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي آرني سلوت، حيث أنهى الريدز الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، باحتلال المركز الثالث خلف مانشستر سيتي البطل وآرسنال الوصيف.

 

فترة إعداد ليفربول للموسم الجديد 


وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن لاعبي ليفربول سيعودون من إجازاتهم يوم الجمعة المقبل، لبدء الاستعدادات للموسم الجديد.

وأكدت أن بداية استعدادات ليفربول للموسم الجديد لن تشهد تواجد جميع لاعبي الفريق، حيث يتواجد عدد منهم رفقة منتخبات بلادهم للمشاركة في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

ومن المعروف أن النادي يمنح لاعبيه الدوليين إجازة لمدة 3 أسابيع بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في الصيف.

وأشار التقرير، إلى أن بداية استعدادات ليفربول للموسم الجديد، ستشهد تواجد نجم الفريق الأول المصري محمد صلاح.

وأنهى محمد صلاح إجازته، التي حصل عليها عقب مباراتي منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم خلال يونيو الماضي، وبات جاهزًا للالتحاق باستعدادات فريقه.

صلاح يشارك في فترة إعداد ليفربول للموسم الجديد

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