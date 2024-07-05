الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: مش راضي يشتري لحمة

محكمة الاسرة، فيتو
محكمة الاسرة، فيتو

أقدمت سيدة على رفع دعوى خلع ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بعد زواج دام عامين  أنجبت خلاله طفلة (بسنت) بسبب بخله ورفضه الدائم لـ شراء اللحوم رغم أنه ظروفه ميسرة بحجة أنها تسبب مرض النقرس.

وقالت الزوجة: "جوزي محاسب باحدى الشركات الكبرى وبقالي عامين معاه صابرة ومتحملة، إني  أنا اللي بصرف على البيت من فلوس باخذها من والدي لكي اوفر متطلبات ابنتي من الغذاء، وهو يصرف جزء قليل جدا رغم أنه يتقاضى مرتب كبير وعشان بنتي اتحمل أي حاجة، بس أصبحت لا أطيق نفسي وانا أأخذ من والدي كل شهر مصاريف لكي اوفر متطلبات بنتي منذ ولادتها. زوجي بخيل ووصل الحد أنه رافض  يشتري لحمة بحجة انها تسبب امراض مثل النقرس". 

 

 واضافت انه يكتفي بشراء هياكل الدواجن وفرخة كل فترة و"مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن شعرت أن والدي غير قادر علي مساعدتي في تحمل مصاريفي انا وابنتي لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بمنطقة إمبابة وقمت برفع قضية خلع.. لم اعد اتحمل بخله، واتمنى أن ينصفني القضاء". 

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