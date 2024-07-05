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رياضة

كولر يبدأ دراسة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة الاثنين

كولر، فيتو
كولر، فيتو

 الأهلي، يبدأ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين فى إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

قرر  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل مواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل فى إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الأحد.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي  وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

 

 

تشكيل الأهلي أمام الداخلية

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وضمت دكة بدلاء النادي الأهلي أمام الداخلية كلًّا من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد.

 

 

 

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.

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