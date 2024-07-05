نتائج حملة لسرفيس الجيزة، ضبط 13 سيارة مخالفة بمواقف فيصل الطالبية

شن مسؤولو جهاز السرفيس بمحافظة الجيزة تحت إشراف محمود حسين رئيس الجهاز حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفين من قائدي السيارات بمنطقة بمواقف فيصل الطالبية.

أسفرت الحملة عن ضبط 13 سيارة شملت عدة مخالفات منها الوقوف في موقف عشوائى غير المقرر من المحافظة وقيادة سيارة بدون رخصة قيادة وضبط سائقين حديثي السن وسائقين غير ملتزمين بتعريفة الزيادة.

أرقام الطوارئ للإبلاغ عن قائدي سيارات الأجرة المخالفين للتعريفة المقررة

_ أعدت محافظة الجيزة غرفة عمليات رئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:

على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، التي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول،بتحريك أسعار المنتجات البترولية.