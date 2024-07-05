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محاضر بالجملة، حصاد حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

حملة مفاجئة بحي شرق
حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

أعلن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبحضور المهندسة إنجي فتحي سكرتير عام الحي، حصل غرامات فورية ١٣٧ ألف جنيه، وتحفظ على ٢٤٠ حالة إشغال متنوع، وأعدم ٥٠ كيلو لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر ٢٦ محضرا وإنذارا متنوعا.

 

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جاء ذلك خلال حملة مفاجئة شنها الحي بشوارع المعسكر الروماني في رشدي، وطمازين في فلمنج، ومصطفى كامل باكوس وعبد السلام عارف ومصطفى فهمي في جليم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات.

 وأوضح حبيب أنه تم التفتيش على المخابز والمحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعدين على الطريق العام، بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

 على الصعيد ذاته أسفرت الحملة عن تحرير صحة شرق محضرين عدم حمل شهادات صحية ونظافة عامة، وتحرير إدارة تموين شرق ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار  ، فضلا عن  تحرير صحة البيئة  ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية ونظافة عامة، وتحرير القوى العاملة  ٤ إنذارات  ، وتحرير السلامة والصحة المهنية ٤ محاضر، وتحرير الرصد البيئي ٢ محضر، فضلا عن  تحرير  الصرف الصحي ٣ إنذارات.

 جاء ذلك بحضور مديري ومفتشي إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام وممثلي الطب البيطري والقوى العاملة والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات والصرف الصحي.

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الاسكندرية حي شرق الفريق أحمد خالد حسن

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