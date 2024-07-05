الأنبا مارتيروس يترأس اجتماع خدام كنائس شرق السكة الحديد

نظم قطاع كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، المؤتمر السنوي لخدام كنائس القطاع، وذلك لمدة ثلاثة أيام في كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة أرض الجنينة بالزاوية الحمراء، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع، وبمشاركة أكثر من ٩٠٠ خادم وخادمة من خدام كنائس القطاع.



وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات والفقرات التي تهم الخدمة والخدام في قطاع كنائس شرق السكة الحديد.

كنائس شرق السكة الحديد تناقش سوء الفهم

وتضمن المؤتمر على مدار الثلاثة أيام ثلاث محاضرات رئيسية، فجاءت محاضرة اليوم الأول بعنوان "بانوراما العهد الجديد" والتي ألقاها الخادم الدكتور عادل فوزي، بينما دارت محاضرة اليوم الثاني حول موضوع "سوء الفهم والتشكيكات.. ماذا يفعل الخادم" والتي ألقاها الخادم الدكتور مجدي إسحق، فيما كانت محاضرة اليوم الثالث بعنوان "تذوق الخادم للحياة الليتورجية" والتي ألقاها نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.