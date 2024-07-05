الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

ميسي يتحدث عن مخاوفه من لعنة الإصابات

ميسي
ميسي

تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، عن التأهل إلى الدور نصف النهائي، ببطولة كوبا أمريكا 2024، وإهداره ركلة جزاء أمام الإكوادور.
 

وقال ميسي في تصريحات عبر شبكة TYC: "كنت غاضبًا جدًا، وكنت مقتنعًا بلعبها بهذه الطريقة، لقد تحدثت مع ديبو (مارتينيز)، ومع (جيرونيمو) رولي، ولعبت كرة بنفس الطريقة بالفعل".

وأضاف: "كنت أعرف أن ديبو دائمًا ما يكون حاضرًا في هذه اللحظات، هو يحب هذه اللحظات ويصبح رائعًا، فهو أمر رائع، كان لدينا الكثير من الثقة، حتى قبل المباراة كنت قلقًا بشأن احتمالية أن نكون هادئين إذا كانت هناك ركلات جزاء في هذه المرحلة كان لدينا الأفضلية".

وتابع: "حاولت خلال الأسبوع الماضي التخلص من الانزعاج العضلي الذي شعرت به، وقمت بالتدرب شيئًا فشيئًا، مع الشعور بالخوف قليلًا، في جلسات التدريب الأخيرة شعرت بالتحسن".

وأوضح: "شعرت أنني بحالة جيدة، ولم أشعر بأي إزعاج، هناك دائمًا القليل من الخوف النفسي من التعرض لإصابة أو عدم راحة، لكن على المستوى العضلي لم يكن لدي أي شيء، وسألني المدرب ليونيل سكالوني، إذا كنت مستعدًا للعب وقلت له نعم".

وشدد: "كنا نعلم أن المباراة ستكون على هذا النحو، وأنها ستكون مباراة صعبة، لقد لعبنا مؤخرًا مباراة ودية، نحن نعرف نوع اللاعبين الذين يمتلكونهم".

 تمكن منتخب الأرجنتين من العبور إلى الدور النصف نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 بعد تخطي عقبة الإكوادور، في مباراة صعبة بعد ركلات الحظ الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 3-1.

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