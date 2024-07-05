استمرار التطوير والرصف في شوارع السنطة بالغربية (صور)

يواصل مجلس مدينة السنطة برئاسة الدكتورة منى صالح في محافظة الغربية جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة أفضل للمجتمع.

من خلال جهود متواصلة ومتكررة تم تنفيذ عدد من مشاريع الرصف والتطوير في أنحاء متفرقة من المدينة.

وتشمل هذه المشاريع إعادة بناء الطرق وإصلاحها لضمان سلامة السكان وسهولة الوصول إلى المرافق العامة والخدمات.

وفي ظل التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تسعى السلطات المحلية إلى تحسين البنية التحتية بشكل دائم، من خلال التعاون مع الجهات المعنية واستخدام أحدث التقنيات والمواد في عمليات البناء والترميم.

ويعتبر هذا الجهد الجماعي جزءًا من رؤية شاملة لتطوير المدن وتحسين جودة الحياة في محافظة الغربية مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

من جانبها قالت رئيسة المدينة إن هذه الجهود المتواصلة تأتي في إطار خطط شاملة لتحسين البنية التحتية على مستوى المحافظة، وتدعم الأهداف الاستراتيجية لتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى الرفاهية للمجتمع المحلي.