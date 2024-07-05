الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار التطوير والرصف في شوارع السنطة بالغربية (صور)

استمرار التطوير والرصف
استمرار التطوير والرصف في شوارع السنطة في الغربية

 يواصل مجلس مدينة السنطة برئاسة الدكتورة منى صالح في محافظة الغربية جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة أفضل للمجتمع.

وصول نائب محافظ الغربية لمكتبه لبدء مهام عمله

من رئيس مدينة طنطا إلى نائب محافظ الغربية،السيرة الذاتية لـ محمود عيسي

 من خلال جهود متواصلة ومتكررة تم تنفيذ عدد من مشاريع الرصف والتطوير في أنحاء متفرقة من المدينة. 

وتشمل هذه المشاريع إعادة بناء الطرق وإصلاحها لضمان سلامة السكان وسهولة الوصول إلى المرافق العامة والخدمات.

وفي ظل التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تسعى السلطات المحلية إلى تحسين البنية التحتية بشكل دائم، من خلال التعاون مع الجهات المعنية واستخدام أحدث التقنيات والمواد في عمليات البناء والترميم.

 ويعتبر هذا الجهد الجماعي جزءًا من رؤية شاملة لتطوير المدن وتحسين جودة الحياة في محافظة الغربية مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

 من جانبها قالت رئيسة المدينة إن هذه الجهود المتواصلة تأتي في إطار خطط شاملة لتحسين البنية التحتية على مستوى المحافظة، وتدعم الأهداف الاستراتيجية لتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى الرفاهية للمجتمع المحلي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وصول نائب محافظ الغربية لمكتبه لبدء مهام عمله

محافظ الغربية الجديد: رفع مستوى الخدمات العامة أولوية بالفترة المقبلة

من رئيس مدينة طنطا إلى نائب محافظ الغربية،السيرة الذاتية لـ محمود عيسي

محافظ الغربية يناقش مستجدات الأعمال بمشروعات طنطا

الأكثر قراءة

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

محاضر بالجملة، حصاد حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

أخبار مصر: ملحد يزلزل بريطانيا، فنانة شهيرة تستفز المصريين، تصرف صبياني يهدد حياة السوريين بتركيا، قرار يسعد أهالي الجيزة

منوعات

المزيد

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشمش بالمنام وعلاقتها بالدخول في مشروع مربح

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية