الأمن يكشف ملابسات فيديو لأطفال يخرجون من نوافذ سيارة بالمنصورة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يظهر خلاله عدد من الأطفال يخرجون من نوافذ سيارة ملاكى حال سيرها بمدينة المنصورة مما يعرض حياتهم للخطر.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأطفال يخرجون من نوافذ سيارة ملاكى حال سيرها بمدينة المنصورة بالدقهلية، مما يعرض حياتهم للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو أنجاله.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



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