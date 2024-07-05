التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور، يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادوري، في أولى مواجهات الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا 2024، عند تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة صباحًا بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية إستاد «إن آر جاي».

ويدخل المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية من كوبا أمريكا، بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي حامت الشكوك حول جاهزيته للمباراة قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يدفع به في التشكيل الأساسي لمنتخب التانجو.

وجاءت تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:

تشكيل منتخب الأرجنتين

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

تشكيل منتخب الإكوادور

وقبل 3 سنوات وتحديدًا في ربع نهائي النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا، يتجدد الموعد في الدور ذاته بين الأرجنتين والإكوادور.

وصعد المنتخب الأرجنتيني لربع النهائي عقب تصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة إثر فوزه بهدفين دون رد على كندا وبيرو وبهدف نظيف على تشيلي.

أما منتخب الإكوادور فقد بلغ الدور ربع النهائي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية، حيث خسر 1-2 أمام فنزويلا، قبل أن يتغلب 3-1 على جامايكا، ثم تعادل سلبيا مع المكسيك.