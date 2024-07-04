الخميس 04 يوليو 2024
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محافظات

3 تكليفات عاجلة لمحافظ الشرقية الجديد، تعرف عليها (صور)

محافظ الشرقية الجديد،فيتو
محافظ الشرقية الجديد،فيتو

استهل المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية يومه الثاني بعقد اجتماع مع مديري إدارات (الشئون المالية والإدارية – المتابعة الميدانية – الموارد البشرية – التفتيش المالي والإداري - المكتب الفني – التخطيط الاستراتيجي والسياسات – الشئون الهندسية – الشئون القانونية – نظم معلومات البنية التحتية – المتغيرات المكانية – التخطيط العمراني  – الحسابات – الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – اللجان المؤتمرات – المركز التكنولوجي)

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.

ملفات تنتظر محافظ الشرقية الجديد، أبرزها انتشار القمامة وانقطاعات المياه

الأشمونى يناقش أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة 

بدأ الاجتماع باستعراض أعمال ومهام كل إدارة بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، وكذلك حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حاليًا للإرتقاء بمنظومة العمل والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين الإرتقاء بمستوى الأداء الإداري.

3 قرارات عاجلة لمحافظ الشرقية الجديد بعد تولي منصبه،فيتو
 

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديرة إدارة المتغيرات المكانية بسرعة الإنتهاء من توزيع أجهزة التابلت على مسئولي الوحت والمراكز للمساهمة في رفع نسب انجاز استخراج شهادة البيانات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 م.

إعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقري والتوابع 

كما كلف المحافظ مديرة إدارة التخطيط العمراني بإعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقري والتوابع طبقا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وعرض معوقات اعتماد باقي القري وذلك للبدء في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية بتلك القري.

3 قرارات عاجلة لمحافظ الشرقية الجديد بعد تولي منصبه،فيتو2
 

وجه المحافظ مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات لطرح مشروعات الخطة الإستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

3 قرارات عاجلة لمحافظ الشرقية الجديد بعد تولي منصبه،فيتو2
 

الأشمونى: نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك

وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في اقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق اداء افضل خلال الفترة الحالية قائلًا كلنا نعمل من اجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك.

 

وفي نهاية الإجتماع،أكد محافظ الشرقية أن الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل داخل المحافظة، مشددًا على أهمية تفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين كلًا في مجال عمله لمواكبة التطور في الجهاز الإداري ومتطلبات المرحلة الحالية فضلًا عن تعزيز التواصل الفعال بين الإدارات بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أولًا بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.
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