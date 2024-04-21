الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

وكيل تموين الفيوم: توريد 7400 طن قمح للصوامع

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالفيوم، فيتو

 قال المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن إجمالي ما تم توريده من القمح من مزارعي الفيوم، حتى صباح اليوم الأحد هو 7409 أطنان قمح، شاملا ما استقبلته الشون والمطاحن والصوامع.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن التسويات المالية للمزارعين لا تستغرق أكثر من 48 ساعة، وقد سهلت المديرية كل إجراءات الفحص والتوريد والتي يأت المالية للمزارعين، لتشجيعهم على زراعة محصول القمح.

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 نقاط توريد القمح

 يذكر أنه سبق وأن أعلن  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال الأقماح من الموردين، وأن خلايا الصومعة بها تهوية للحفاظ على المخزون من الأقماح لأطول فترة ممكنة لحين تسليمها للمطاحن التموينية، وأضاف أن الأقماح يتم توريدها في 14 موقعًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المزارعين والموردين، بواقع عدد 3 صوامع وهي، صوامع طامية، وصوامع قصر الباسل، وصوامع الفيوم، وعدد 4 هناجر وهي هنجر دمو، وهنجر دانيال، وهنجر تطون، وهنجر طامية، وعدد 7 شون ومركز تجميع، وهى شون سيلا، ومطرطارس، وقلمشاه، والشواشنة، والعزب، وأبشواي، ومركز تجميع جرفس.

تفاصيل زراعة القمح

وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لموسم 2024 بمحافظة الفيوم، وفقًا لإحصاءات مديرية الزراعة بلغت نحو 171 ألفا و524 فدانًا، بواقع 32 ألفا و135 فدانًا بمركز الفيوم، و20 ألفا و777 فدانًا بمركز سنورس، و31 ألفا و169 فدانًا بمركز طامية، و36 ألفا و367 فدانًا بمركز إطسا، وبمركز أبشواي 9 آلاف و332 فدانًا، وفى مركز يوسف الصديق 21 ألفا و72 فدانًا، وبأراضى الإصلاح الزراعى 18 ألفا 635 فدانًا، وبأراضي الاستصلاح 2019 فدانًا.

 والسلالات التى تم زراعتها هذا العام  بالفيوم، طبقًا للسياسة الصنفية لوزارة الزراعة تبعًا لطبيعة تربة الأراضي الزراعية هي، مصر (1) ومصر (3)، وجيزة (171)، وسخا (95)، وجميزة (11)، وجميزة (11) و(12)، وسدس (14)، وبنى سويف (5) وبنى سويف (7)،  مؤكدًا أن محصول العام الحالي مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظرًا لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية..

 

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