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رياضة

بشير التابعي: الأهلي عنده أحسن 18 لاعب في مصر وزيزو استثناء بالزمالك

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يرى بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأهلي لديه أفضل 18 لاعبًا في مصر.

وقال بشير التابعي في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة etc: "الأهلي لديه فريق وأثنين وثلاثة، كل اللاعبين يستطيع كولر أن يدفع بهم في التشكيل الأساسي".

زيزو استثناء

وتابع: "زيزو استثناء، ولولاه لكان الزمالك يحتل المركز الـ20 في الدوري، زيزو لاعب رائع وهو الذي يتحمل مسؤولية فريق الزمالك حاليًّا ويصنع الفارق مع الفريق".

وواصل: "اتحاد الكرة لا يستطيع أن يواجه الأهلي في أي أزمة، إذا كان الأهلي هو خصم اتحاد الكرة في الأزمات الأخيرة التي حدثت، لكان الأهلي أغلق اتحاد الكرة".

 

وواصل الأهلي، مسلسل الفوز في الدوري المصري، بالفوز 4-1 على الداخلية، مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 29.


جاءت رباعية الأهلي عن طريق وسام أبو علي "هدفين" في الدقيقتين 35 و41 من ركلة جزاء، وإمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 59 و(90+3).

بينما أحرز هدف الداخلية، محمود العربي أوكا في الدقيقة 90.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى 54 نقطة في المركز الثاني وله 7 مؤجلات، بعدما حقق الفوز رقم 11 على التوالي، فيما توقف رصيد الداخلية بقيادة مدربه عيد مرازيق عند 19 نقطة في المركز الأخير.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 54 نقطة 
3- المصري البورسعيدي 48 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- إنبي 42 نقطة
6- زد اف سي 41 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة
8- سموحة 39 نقطة
9- الزمالك 38 نقطة
10- الاتحاد السكندري 38 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- البنك الأهلي 30 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة

 

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بشير التابعي الأهلي نادي الزمالك زيزو اتحاد الكرة

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