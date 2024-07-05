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حوادث

أول قرار من النيابة في واقعة مصرع طفل أصيب باختناق داخل أسانسير خلال انقطاع الكهرباء

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

استعجلت النيابة المختصة، تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بواقعة مصرع طفل في العقد الأول من عمره، إثر إصابته بحالة اختناق داخل أسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى المستشفى لكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع داخل أسانسير بشارع البحر الأعظم التابع لدائرة مركز طلخا. محضر  بالواقعة للعرض علي النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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