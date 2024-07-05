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ثقافة وفنون

أسماء جلال: ما قابلتش عرسان صالونات وما عملتش عمليات تجميل وكنت برفع أثقال أكتر من 120 كيلو

الفنانة أسماء جلال،
الفنانة أسماء جلال، فيتو

أسماء جلال، قالت الفنانة أسماء جلال: "ما قابلتش عرسان صالونات، وما عملتش أي عمليات تجميل، أنا بلعب جيم 3 مرات في الأسبوع، وبتمرن مع مدرب لإن عندي مشكلة في ضهري ورقبتي، وكنت بتمرن 3 ساعات في الأول لإني كنت عايزة أخس أوي ودلوقتِ بقيت أتمرن ساعتين أو ساعة ونصف".
 

قصة اسماء جلال مع الجيم 

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون”: "أنا بتحمس في الجيم وما بزهقش، من وأنا صغيرة رياضية وكنت بلعب جمباز وكرة سلة وكنت برفع أثقال أكتر من 120 كيلو".

أسماء جلال في فترة الطفولة 

وأضافت أسماء جلال: "أنا صغيرة كنت شقية، وكنت بلعب على سور البلكونة جسمي كله يبقى برة ورجلي جوا، ومرة اتقلبت ورأسي اتفتحت بس وقعت من الدور الأول، ولقيت تتابع الدماء ورايا وأختي اللي اكتشفت أني أصبت بجرح كبير في راسي ورُحنا خيطنا راسي".

 

واستطردت: "كنت بحب ألعب مع الناس اللي أكبر مني لإن عندهم ألعاب أكتر، وأنا صغيرة كنت متهور وكدابة بس لما كبرت ما بقيتش كدابة خالص وعقلت خلاص".

 

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قصة أسماء جلال في فيلم أولاد رزق 3

وعن مشاركتها في فيلم أولاد رزق 3، علقت: "أنا بحب الأجزاء لما طارق العريان كلمني اتحمست جدًّا واشتغلت مع عمرو يوسف قبل كده في مسرحية والطاقة بتاعته جميلة، وفكرنا إن الشخصية تبقى رقاصة أو نصابة، فقلت له لو رقاصة تبقى محترمة وفي الآخر قررنا إنها تبقى بتسرق ماكينات الـATM".

 

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اسماء جلال الفنانة أسماء جلال منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى فيلم أولاد رزق 3

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