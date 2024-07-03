18 حفلا موسيقيا وتراثيا بمركز إبداع قبة الغورية خلال شهر يوليو

أعلن صندوق التنمية الثقافية عن الخطة الثقافية مركز الإبداع الفني بقبة الغورية، والذي يبدأ من غد الخميس الموافق 4 يوليو الجاري.

وتستعرض “فيتو” الخطة الكاملة لمركز إبداع قبة الغوري، كالآتي:

حفل فرقة “بنات وبس”

من المقرر إقامة حفل لفرقة “بنات وبس” بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفب اليوم الخميس 4 يوليو الجاي في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

حفل فرقة “راحة الأرواح”

ويقيم صندوق التنمية الثقافية يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري حفل لفرقة "راحة الأرواح بقيادة المنشد أسامة علام في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وذلك على أن يكون سعر التذكرة 90 جنيه.

فرقة الحضرة المصرية

وتؤدي فرقة الحضرة المصرية بمركز إبداع قبة الغوري يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، ويكون سعر التذكرة بـ 180 جنيه.

حفل غسان ودينا

ويؤدي عازفي العود غسان ودينا يوم الجمعة الموافق 12 يوليو في تمامً الساعة الـ 8 مساءً، بسعر 180 جنيه للتذكرة.

حفل فرقة “ناي باند”

وتعزف فرقة “ناي باند” بقيادة هشام لطفي وشيماء حامد يوم الخميس الموافق 14 يوليو في تمام الساعة الـ 8 مساءً، بـسعر 90 جنيه للتذكرة.

حفل فرقة “فلكلوريتا”

وتؤدي فرقة “فلكلوريتا” للفنان أحمد السكران مساء يوم الخميس 18 يوليو الجارين بسعر 90 جنيه للتذكرة الواحدة.

مجلس الصلاة على النبي “صل الله عليه وسلم”

ويقيم مجلس الصلاة على النبي “صل الله عليه وسلم” حفل بقيادة الشيخ حسين البيومي في تمام الساعة الـ8 من مساء يوم الأحمد الموافق 21 يوليو الجاري، وذلك بـ 55 جنيه للتذكرة الواحدة.

فرقة النيل للآلات الشعبية

وتقيم فرقة النيل للآلات الشعبية حفل بعنوان “سعبية الإنشاد الديني” يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز إبداع قبة الغوري في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

حفل فرقة "المولوية المصرية"

وتؤدي فرقة “المولوية المصرية” بقيادة الفنان عامر التوني يوم الجمعة الموافق 26 يوليو، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وذلك بـ 130 جنيه للتذكرة.

حفل فرقة “دربوكا”

ويقام حفل فرقة “دربوكا” بقيادة الفنان أمير إمام يوم يوم 28 يوليو الجاري في تمام الساعة الـ 8 مساءً، بـسعر 130 جنيه للتذكرة الواحدة.

فرقة التنورة التراثية

ويقيم مركز إبداع قبة الغورية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة حفلًا لفرقة التنورة التراثية يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، بأسعار 15 جنيه للمصريين و90 جنيه للأجانب.