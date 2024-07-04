حفلات وورش فنية في بيت الغناء العربي خلال شهر يوليو

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن الجدول الشهري لبيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك في يوليو.

وتضمن جدول حفلات بيت الغناء العربي عددا من الورش والصالونات الثقافية لشهر يوليو، وتكون كالآتي:

الورش الفنية ببيت الغناء العربي

ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي السبت والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 1 ظهرًا.

ورشة كورال قصر الأمير طاز تحت إشراف هبة رمضان في الساعة الـ 5 مساءً.

وبالتعاون مع مركزطلعت حرب الثقافي عدد من الورش، كالأتي:

ورشة فنية لذوي الهمم يومي السبت الموافق 7 و13 يوليو الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ورشة اليوجا والتأمل مع الدكتور ناجي طوبيا يوم السبت الموافق 13 يوليو في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا

ورشة تعليم الخط العربي ودعم اللغة العربية في تمام الساعة الـ 1 ظهرًا من أحد كل اسبوع خلال شهر يوليو.

ورشتي أتعلم حرفة (حلي، وجلد ) من الـ 10 صباحًا حتي الـ 12 ظهرًا يوم الأربعاء من كل أسبوع طوال شهر يوليو.

ورشة تعليم العزف على الآلات الموسيقية يوم الخميس من كل أسبوع في الـ 12 ظهرًا.

صالون مصري الروح والنغم

ويقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك صالون مقامات بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية بعنونا “مصري الروح والنغم” عن الملحن الكبير حلمي امين من تقديم الدكتورة إيناس جلال الدين وفقرة فنية للمطربة مي حسن على وفرقتها الموسيقية، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساءًا من يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري.

حفل فرقة بسمات

وتؤدي فرقة بسمات على مسرح بيت الغناء العربي برفقة المطرب محمد محفو ونجوم الموسيقة العربية يوم الجمعة الموافق 19 يوليو في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وذلك بسعر 80 جنيه للتذكرة الواحدة.

حفل فرقة الصحبجية

بينما تؤدي فرقة الصحبجية بقيادة المايسترو عادل مصطفي يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري في تمام الساعة الـ 8 مساءً.