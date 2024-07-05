الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تنفيذ 1180 شقة سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بسوهاج الجديدة

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل تنفيذ شقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل بمساحات 75 - 90 مترًا مربعًا.

وتنفذ الوزارة عدد 1008 وحدات سكنية نموذج (3 غرف + صالة) بمساحة  90 م2 للوحدة وعدد 180 وحدة سكنية نموذج (2 وحدة + صالة ) بمساحة 75 م2 للوحدة وجار طرح عدد 168 وحدة سكنية نموذج (3 غرف + صالة) بمساحة  90 م2 للوحدة بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالمجاورة ٣٦ بالتوسعات الجنوبية.


وشددت الهيئة على سرعة إنهاء المشروع واستخدام أجود المواد الخام فى أعمال التشطيبات لتوفير وحدة سكنية ملائمة للمواطن السوهاجى.

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها لضبط الوحدات المخالفة بمدينتي أكتوبر الجديدة، والنوبارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي جهازي المدينتين وشرطة التعمير.

وأكدت "عبد الحميد"، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة  "٨٠٠ فدان سابقًا"، لافتًا إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس محمد عبد السلام، معاون رئيس الجهاز، وبتأمين من قوة شرطة التعمير تحت إشراف العميد ضياء سعد، والعميد محمد بهجت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان الاجتماعي أكتوبر الجديدة الإسكان الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي المجتمعات العمرانية النوبارية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى صندوق الاسكان الاجتماعي صندوق الاسكان شقق سكن كل المصريين

مواد متعلقة

الحكومة توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025

بطل معركة أبو عطوة: أوقفنا شارون عن التقدم للإسماعيلية وجاءتنا الأوامر من السادات: لا تسمحوا للعدو بالاقتراب منها (حوار)

مدبولي يستعرض تقرير المتابعة الثاني لخطة الحوار الوطني

منتخب التايكوندو البومزا يحصد 5 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

منتخب اليد يهزم الكونغو ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

دورة الألعاب الإفريقية، منتخب اليد يتقدم على الكونغو الديمقراطية في الشوط الأول

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

ملحد وداعم لإسرائيل، من هو كير ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين لبريطانيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الداخلية في الدوري الممتاز

أول اختبار للمحافظ الجديد، غرق شوارع حي الزهور بالزقازيق بسبب انفجار خط مياه رئيسي (صور)

مصطفى الفقي يكشف دور اتحاد القبائل العربية، ويحذر من هذا الأمر (فيديو)

تعرف على أول خطبة جمعة بمساجد مصر اليوم بعد تولي أسامة الأزهري وزارة الأوقاف

محمد بركات: ميكالي فكر في ضم 5 لاعبين للمنتخب الأولمبي

منوعات

المزيد

تسريب بيانات ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، والفاعل فتى عمره 14 عاما

المحرقة، سر تسخين أحذية لاعبي منتخب ألمانيا في فرن قبل خوض لقاءات يورو 2024

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 04- 07- 2024 في السوق المحلي

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

أفضل 10 أفلام في عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية