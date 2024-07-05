تنفيذ 1180 شقة سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بسوهاج الجديدة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل تنفيذ شقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل بمساحات 75 - 90 مترًا مربعًا.

وتنفذ الوزارة عدد 1008 وحدات سكنية نموذج (3 غرف + صالة) بمساحة 90 م2 للوحدة وعدد 180 وحدة سكنية نموذج (2 وحدة + صالة ) بمساحة 75 م2 للوحدة وجار طرح عدد 168 وحدة سكنية نموذج (3 غرف + صالة) بمساحة 90 م2 للوحدة بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالمجاورة ٣٦ بالتوسعات الجنوبية.



وشددت الهيئة على سرعة إنهاء المشروع واستخدام أجود المواد الخام فى أعمال التشطيبات لتوفير وحدة سكنية ملائمة للمواطن السوهاجى.

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها لضبط الوحدات المخالفة بمدينتي أكتوبر الجديدة، والنوبارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي جهازي المدينتين وشرطة التعمير.

وأكدت "عبد الحميد"، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة "٨٠٠ فدان سابقًا"، لافتًا إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس محمد عبد السلام، معاون رئيس الجهاز، وبتأمين من قوة شرطة التعمير تحت إشراف العميد ضياء سعد، والعميد محمد بهجت.