السيرة الذاتية لشريف فتحي وزير السياحة والآثار الجديد

الحكومة الجديدة 2024، يؤدي شريف فتحي وزير الطيران المدني السابق، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزيرا للسياحة والآثار خلفا لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق.

السيرة الذاتية لوزير السياحة والآثار الجديد

وكان شريف فتحي تولي مسؤولية وزارة الطيران المدني خلال الفترة من مارس 2016 حتى يونيو 2018، وتدرج في العديد من المناصب داخل الشركة الوطنية حتى شغل منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في عام 2015.

ويعد شريف فتحي وهو من مواليد 18 إبريل 1963 وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال إدارة شركات الطيران وقدرته على التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأرباح وإدارة التغييرات وتطوير الأعمال.

التدرج الوظيفي لوزير السياحة والآثار الجديد

وعمل شريف فتحي في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عاما، وتقلد العديد من المناصب الإدارية بمجال الطيران منها مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومستشار لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومدير عام إدارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران ورئيس لمجلس إدارة شركة إير كايرو والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران.

وحصل شريف فتحي على العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوربية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة بالمنظمة الأمريكية للإدارة في مجالات: القيادة والإدارة والشئون المالية والتسويق، وكذلك عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، إدارة الأزمات، الاتفاقيات الحكومية الدولية، القضايا البيئية.