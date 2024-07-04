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رياضة

محمد شبانة: كولر تعلب والأهلي خالف التوقعات بعد نهائي أفريقيا

كولر، فيتو
كولر، فيتو

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالأداء الذي قدمه الأهلي أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال محمد شبانة خلال تصريحاته في برنامجه بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "الكل استمتع بالأهلي أمام الداخلية، الفريق كان جيدا جدًا، والروح كانت عالية".

وتابع شبانة: "كولر مدرب تعلب، استطاع تجديد الدوافع داخل كل اللاعبين، وجعل كل لاعبي الأهلي على مستوى متقارب، لدرجة أن الجمهور لا يشعر بغياب علي معلول".

وواصل شبانة: "التوقعات كانت تشير بعد نهائي أفريقيا، أن الأهلي لا يستطيع تحمل ضغط المباريات الكبير في بطولة الدوري؛ ولكن الأهلي خالف التوقعات ويقدم مستويات ونتائج جيدة".

نتيجة مباراة الأهلي والداخلية 

وواصل الأهلي، مسلسل الفوز في الدوري المصري، بالفوز 4-1 على الداخلية، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 29.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق وسام أبو علي "هدفين" في الدقيقتين 35 و41 من ركلة جزاء، وإمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 59 و(90+3)، بينما أحرز هدف الداخلية، محمود العربي أوكا في الدقيقة 90.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى 54 نقطة في المركز الثاني وله 7 مؤجلات، بعدما حقق الفوز رقم 11 على التوالي، فيما توقف رصيد الداخلية بقيادة مدربه عيد مرازيق عند 19 نقطة في المركز الأخير.

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الأهلي الداخلية الدوري محمد شبانة علي معلول نهائي افريقيا

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