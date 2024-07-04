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الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بدء فترة الصمت الانتخابي وانطلاق الجولة الثانية غدا

الانتخابات الإيرانية،
الانتخابات الإيرانية، فيتو

الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بأن فترة الحملات والدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين انتهت اليوم الخميس، وذلك استعدادا لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة.

بدء الصمت الانتخابي في إيران 

وشارك فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم: مصطفی بور محمدى وسعید جلیلى ومحمد باقر قالیباف ومسعود بزشکیان، ولم يحصل أى منهم على النصاب اللازم للفوز فى الجولة الأولى، لذلك انتقلت الانتخابات إلى الجولة الثانية التى ستجرى غدا الجمعة بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلى اللذين نالا أعلى نسبة من الأصوات.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (آرنا) أن الحملات الانتخابية كانت قد بدأت من 30 يونيو الماضى بعد تأييد مجلس صيانة الدستور سلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية فى جولتها الأولى لتنتهى فى الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلى.

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