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أخبار مصر

وزير الطيران يلتقي بالعاملين ويتفقد إجراءات العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الطيار سامح الحفني، فيتو

تفقد الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني المكاتب الإدارية للعاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الجولة بتوجيه التحية للعاملين ومتابعة منظومة العمل والتعرف على آليات العمل بالإدارات المختلفة.

وقد رافقه خلال الجولة المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة وعدد من قيادات الوزارة.

"وزير الطيران" يلتقي العاملين ويتفقد إجراءات العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

هذا وحرص العاملون على تقديم التهنئة للطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، معربين عن سعادتهم  بتواجده بينهم ومتمنين لسيادته دوام التوفيق وأن يسدد الله خطاه في تحمل تلك المسؤولية الوطنية خلال الفترة المقبلة.

التحول الرقمي وميكنة الخدمات 

وقد استمع وزير الطيران المدنى إلى عرض شامل من قبل رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم حول الأهداف والخطط المستقبلية للوزارة وخطوات سير العمل من خلال التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى يقدمها القطاع.

كما استمع إلى آراء العاملين ومقترحاتهم حول كيفية تطوير وتحسين بيئة العمل.

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران بجهود جميع العاملين والتزامهم بالمعايير المهنية، معربًا عن ثقته التامة في خبراتهم وقدراتهم على استكمال مسيرة البناء والتطوير لتحقيق مزيد من التقدم ورفعة شأن قطاع الطيران المدني.

وأكد الحفنى على دعمه الكامل للعاملين فى مختلف مواقع العمل؛ لافتا إلى أن العنصر البشري هو حجر الأساس داخل منظومة العمل لدوره الفعال في نهضة وتقدم قطاع الطيران المدنى.

 

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