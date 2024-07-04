مصر للطيران تسير غدًا 6 رحلات جوية من الأراضي المقدسة

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تنظيم جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وتسير مصر للطيران غدًا الجمعة، 6 رحلات جوية من المدينة إلى القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الغربية وبعثة مصر للطيران وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

مصر للطيران تسير17 رحلة جوية من الأراضي المقدسة



كما تسير مصر للطيران اليوم ١٧ رحلة جوية من الاراضى المقدسة بواقع :

6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة

3 رحلات بخط سير جدة - كوناكرى

2 رحلة بخط سير جدة - باماكو

6 رحلات بخط سير جدة - القاهرة

لنقل حجاج الترانزيت وباماكو وكوناكرى وبعثة مصر للطيران.