وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة (وزير قطاع الأعمال العام السابق).
ملفات العمل بوزارة قطاع الأعمال
قدم الدكتور عصمت التهنئة للمهندس شيمي لتوليه مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل بوزارة قطاع الأعمال العام وأبرز مشروعات الشركات التابعة.
ومن جانبه، قدم المهندس شيمي التهنئة إلى الدكتور محمود عصمت بمناسبة توليه مسئولية وزارة الكهرباء معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.
وأشاد بجهوده المبذولة خلال فترة توليه مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام، ومؤكدا البناء على تلك المجهودات ومواصلة خطوات الإصلاح والتنمية في الشركات التابعة لتحقيق مزيد من النمو والتطور.
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