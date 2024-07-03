مسيرة محمود عصمت في قطاع الأعمال العام قبل توليه منصب وزير الكهرباء

يؤدي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام السابق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد اعتذار الدكتور محمد شاكر عن عدم الاستمرار في الحكومة بسبب ظروفه الصحية.

السيرة الذاتية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد

والدكتور محمود عصمت وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء عام 1976 (تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف)، وعمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة حلوان لمدة عام، وحصل على درجة الدكتوراه من "كيلوج" الألمانية عام 1999.

- عمل بهيئة قناة السويس لمدة 6 أعوام، وعمل في مجال البترول في صناعة البتروكيماويات بشركة قطر للبترول، وعمل في شركة أبوظبي لتسييل الغاز لمدة 10 أعوام، كما عمل في شركة "بيبرل آند فوكس" الألمانية مديرًا للشرق الأوسط لمدة 15 عامًا.

وشغل الدكتور محمود عصمت أيضا منصب مستشار شركة "يونيون فينوسا" لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو، ومنصب رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي ثم رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3 سنوات، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس للمقاولات البحرية، وشغل منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين.

انجازات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد في وزارة قطاع الأعمال

وساهم الدكتور محمود عصمت في إنشاء أكبر مجمع لتسييل الغاز في قطر ثم في مصر بدمياط، كما ساهم في أعمال تطوير وبناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي، واشرف علي إنشاء أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالميًا بسعة 360 طن يومي بقيمة مليار جنيه بنسبة تصدير 85%، فضلا عن المساهمة في أفكار تطوير الصناعة وزيادة الصادرات، واشرف علي دراسة مشروع الإيربورت سين والكارجو.

ونجح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد اثناء وجوده علي رأس وزارة قطاع الأعمال العام، حيث وضع استراتيجية عامة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وأشرف على تنفيذها بإنشاء مصانع جديدة وإدخال خطوط إنتاج جديدة وإحياء الشركات المتوقفة والمتعثرة والتوسع في الصناعات التحويلية وعمل قيمة مضافة لكل ما تنتجه الشركات التابعة وانعكس ذلك على تحسين معدلات الأداء وتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة في تاريخ القطاع، كما عمل على الاهتمام بالشركات الاستراتيجية التي تمثل أهمية خاصة للدولة مثل مصر للألومنيوم وقطاع الغزل والنسيج والأسمدة والكيماويات والأدوية، وأدخل فكر ونشاط التصنيع إلى الشركات التي تعمل في قطاع الاستخراج والتعدين مثل شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.

ووضع الدكتور محمود عصمت خطة للتكامل بين الشركات التابعة للوزارة الأمر الذي انعكس على خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات مثل تصنيع وإعادة تأهيل أفران في شركتي كيما وسيناء للمنجنيز بواسطة خبراء شركة السبائك الحديدية، كما وضع خريطة استثمارية شاملة لكافة القطاعات التي تعمل بها الشركات تشمل المشروعات الإستثمارية والدراسات الخاصة بها وترويجها.

فتح الباب للقطاع الخاص للشراكة في مشروعات الدولة

وفتح الدكتور محمود عصمت المجال أمام القطاع الخاص للتعاون والشراكة بكافة الأشكال والسبل التي تناسبه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وانعكس ذلك على تحقيق الشركات التابعة حجم إيرادات في 30 يونيو 2024 وصلت إلى 112 مليار جنيه بزيادة قدرها 36.1 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2022 / 2023 بنسبة زيادة 48% وتحقيق صافي ربح بلغ 30 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 10.8 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها 273%، فضلا عن زيادة حجم الصادرات إلى 29 مليار جنيه بزيادة 7.5 مليار جنيه بنسبة 134% عن العام المالي السابق.

وتم إجراء حصر دقيق لكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط لتعظيم الاستفادة من هذه الاصول وتعظيم عوائها الاقتصادية من خلال عقد شراكات وإنشاء شركات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، واهتم بالطاقة الجديدة والمتجددة من خلال خطة لتحويل الشركات التابعة خاصة كثيفة الاستخدام للطاقة للاعتماد عليها مثل التعاقد على إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومشروعات الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس.