محافظ الإسكندرية الجديد يوجه بتكثيف حملات إزالات التعديات.. ويوجه بإعداد تقرير عن الملفات التي تخص خدمة المواطن.. ويطالب رؤساء الأحياء بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض

شهد اليوم الأول لوجود الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الجديد، عقب حلف اليمين أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نشاط ومتابعة لبعض الملفات الهامة بالمحافظة.

وحرص الفريق أحمد خالد خلال وصول فى اليوم الأول له مقر المحافظة لمباشرة مهام عمله، على الاجتماع مع قيادات المحافظة وكافة رؤساء الأحياء لمتابعة كافة الملفات الهامة وتوجيه التكليفات العاجلة، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.



وأكد أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وذلك لعودة الإسكندرية لمكانتها التي تستحقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.



تحديات وملفات

وقال الفريق أحمد خالد: إننا خلال الفترة المقبلة سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات وخاصة الملفات التي تمثل تحديات كبيرة لنا ومنها ملفات الرصف، والنظافة، والإزالات والإشغالات، مشيرًا إلى أن تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محددة وواضحة أهمها: التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وعلى رأسها ملفات الرصف، ومنظومة النظافة، والعشوائيات، والإشغالات، وملف التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري.

تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الرصف

وكلف الفريق أحمد خالد، بتشكيل لجنة متخصصة عاجلة برئاسة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وذلك للمرور الميداني على كافة الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف على مستوى الأحياء، وعمل تقرير مفصل بذلك على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال 7 أيام. وكذا دراسة إمكانية الانترلوك بالشوارع التي تسمح بذلك.



وصرح الفريق أحمد خالد، أنه بدءًا من السبت المقبل، سيتم تكثيف حملات الإشغالات خاصة في الشوارع الرئيسية، مشددًا أن متابعة ملف الإشغالات هي مهمة رؤساء الأحياء بشكل مباشر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن كل رئيس حي مسؤول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به، مشيرًا أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك والمتابعة الدقيقة لجميع المشكلات والملفات داخل نطاق الحي، والتواجد الميداني الدائم على مدار الـ 24 ساعة، والتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع المخالفات.