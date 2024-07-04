الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

استعجال التقرير الطبي لإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

استعجلت النيابة العامة، التقرير الطبي في واقعة إصابة 7 أشخاص بإصابات بالغة، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الأوسطي القادم من السخنة اتجاه حلوان.

وعززت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وسحب الكثافات المرورية، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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