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حوادث

استعجال فحص هواتف البلوجر روكي بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة الجديدة

البلوجر روكي , فيتو
البلوجر روكي , فيتو

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير فحص الهواتف والفيديوهات بواقعة البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد وذلك لمعرفة ملابسات الواقعة.

جاء ذلك بعدما تم القبض عليها بدائرة قسم القاهرة الجديدة بقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعيتيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد.

 

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