أول بصمات الوزير الجديد، الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، تستقبل وزارة الأوقاف العام المالي الجديد 2024- 2025 بافتتاح (16) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 5 / 7 / 2024م.

إجمالي المساجد الجديدة

ليصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 5/ 7 / 2024م عدد (12097) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(710) ملايين جنيه،

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف السويس

1. مسجد الرحمن – عزبة هجرس – كبريت – حي الجناين

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد أولاد عبد العظيم – الغنايم بحري - الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد العتيق – قرية الجراي– الغرق - مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد فجر الإسلام – قرية الحمراء – مركز وادي النطرون

5. مسجد جمعة الهنداوي – قرية المسين – مركز الدلنجات

6. مسجد سلطان – قرية سيدي عقبة – مركز المحمودية

7. مسجد القلعة – قرية الملقة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. مسجد عزبة عبده – أريمون – كفر الشيخ

مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد القرايشة الجديدة – القرايشة – منشأة الدهب - المنيا

10. مسجد الأحمدي – قرية دهمرو – مركز مغاغة

11. مسجد الرحمن – عزبة الفداء- قرية برمشا – مركز العدوة

مديرية أوقاف الدقهلية

12. مسجد عبد الله بن مسعود – كفر علام – منية النصر

13. مسجد محمد عبد الوهاب – عزبة البنك – منشأة عبد الرحمن - دكرنس

14. مسجد الشيخ – عزبة التل المحمودية - دكرنس

مديرية أوقاف الشرقية

15. مسجد صالح بدر – العزازي - أبو حماد

16. مسجد الشيخ حربي – الهوابر - ديرب نجم