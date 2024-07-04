الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

تحذير خطير من منظمة شنغهاي: الخصومات الجيوسياسية اشتدت والهيكل العالمي يتفكك تدريجيا

اجتماع منظمة شنغهاي،
اجتماع منظمة شنغهاي، فيتو

ذكرت منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، أن النظام الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، يواجه تهديدات وتحديات متعددة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

منظمة شنغهاي للتعاون تحذر من خطورة الوضع الدولي

ووفقا لما جاء في مبادرة تدعو إلى التضامن بين الدول من أجل تعزيز العدالة والانسجام والتنمية في العالم، والتي جرى إصدارها أثناء انعقاد الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، فإن هيكل السلام والأمن الدولي الحالي والعلاقات الدولية والنظام التجاري العالمي يتفكك تدريجيا، وتشتد الخصومات الجيوسياسية وسباقات التسلح.

 

وحذرت منظمة شنغهاي للتعاون، من أن ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والأعراف الأساسية الحاكمة للقانون الدولي المعترف بها عالميا تشهد تقويضا منهجيا.

شنغهاي تشير إلى تصاعد الخصومات الجيوسياسية

كما حذرت المنظمة، من أن الخصومات الجيوسياسية قد اشتدت، وأن العقوبات أحادية الجانب تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح الدول النامية، مضيفة أن أنظمة التجارة وسلاسل الإمداد التي تم تأسيسها على مدار عقود قد تضررت.

 

ودعا أعضاء المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إجراء عملية عامة وكاملة لنزع السلاح تحت رقابة دولية فعالة، وتعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار النووي، ومعارضة سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

 

كما قالت المنظمة إنه لا ينبغي استخدام ملف المناخ كذريعة لتقييد التجارة والاستثمار والتعاون التقني.

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