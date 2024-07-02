الولايات المتحدة: نعمل مع مصر وقطر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تواصل العمل مع مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.

وأضافت، خلال جلسة لمجلس الأمن: نواصل الضغط على إسرائيل لتحسين وسائل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونحث حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار الذي من شأنه توفير ظروف لحدوث زيادة كبيرة في تدفق مساعدات الإغاثة إلى القطاع.

وأوضحت جرينفيلد أن الولايات المتحدة أرسلت في شهر يونيو الماضي مساعدات إنسانية بقيمة 404 ملايين دولار إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى في المنطقة.

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط وقطاع غزة

وبدأت، مساء اليوم، جلسة في ‎مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ‎الشرق الأوسط وقطاع غزة.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت أمس إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية.

ووفقا للوكالة يستمع الأعضاء إلى إحاطة تقدمها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، بما يتماشى مع القرار 2720 لمجلس الأمن.