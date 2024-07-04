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محافظات

تكليفات عاجلة لمحافظ الإسكندرية خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء

اجتماع محافظ الاسكندرية
اجتماع محافظ الاسكندرية مع رؤساء الأحياء

عقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة والتنفيذيين، لمتابعة الملفات العاجلة، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.

 

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وأكد الفريق أحمد خالد أننا خلال الفترة القادمة سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات وخاصة الملفات التي تمثل تحديات كبيرة لنا ومنها ملفات الرصف، والنظافة، والإزالات والإشغالات، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي محددة وواضحة أهمها: التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين.

وكلف الفريق أحمد خالد، بتشكيل لجنة متخصصة عاجلة برئاسة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وذلك للمرور الميداني على كافة الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف على مستوى الأحياء، وعمل تقرير مفصل بذلك على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال 7 أيام. وكذا دراسة إمكانية الانترلوك بالشوارع التي تسمح بذلك.

وصرح الفريق أحمد خالد، أنه بدءًا من السبت القادم، سيتم تكثيف حملات الإشغالات خاصة في الشوارع الرئيسية، مشددًا أن متابعة ملف الإشغالات هي مهمة رؤساء الأحياء بشكل مباشر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأضاف الفريق أحمد خالد، أن كل رئيس حي مسئول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به مشيرًا أنه لن يسمح بأي تقصير  في ذلك.

 

مؤكدًا على المتابعة الدقيقة لجميع المشكلات والملفات داخل نطاق الحي،  والتواجد الميداني الدائم على مدار ال 24 ساعة، والتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع المخالفات.

 

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد أ ح/محمد علي كشك المستشار العسكري للمحافظة.

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الاسكندرية اللواء احمد خالد حركة المحافظين

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