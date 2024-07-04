الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

قرار من النيابة بشأن اتهام أوكرانية بالاعتداء على سيدة بالتجمع الخامس

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

أمرت النيابة العامة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة أوكرانية تعدت علي سيدة قاطنة بالتجمع الخامس بعد اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بسيارة متوقفة، وانقلاب السيارة المتحركة.

وكانت مباحث التجمع الخامس تلقت بلاغا باعتداء سيدة أوكرانية على سيدة مصرية بعد اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بسيارة متوقفة داخل كمباوند شهر. 

بالفحص تبين صحة البلاغ وقيام السيدة الأوكرانية بالتعدي بالضرب والسب والقذف بألفاظ خادشة على السيدة المصرية، وتم اصطحابهما لمقر قسم شرطة التجمع الخامس لمباشرة التحقيقات. 

 

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