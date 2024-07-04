الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

شاهد هدف الأهلي الرابع في مرمى الداخلية، واحتفال إمام عاشور مع الجماهير

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

حقق الأهلي الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2.

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بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.

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