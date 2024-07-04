كهربا يدعم الأهلي أمام الداخلية، وهتاف خاص من جماهير الأحمر له (فيديو)

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواجد في ستاد القاهرة الدولي لدعم المارد الأحمر في مباراته أمام الداخلية في الدوري الممتاز.

كما استقبلت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب المباراة كهربا بالهتافات للاعب مُرددة “أنا غاوي أنا غاوي محمود كهربا أهلاوي”.

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ويغيب كهربا عن المباراة بسبب قرار المدير الفني للأهلي مارسيل كولر باستبعاد من المباريات بسبب رفض الأخير خوض تدريبات المستبعدين عقب لقاء فاركو.

مباراة الأهلي والداخلية

ويتقدم النادي الأهلي على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي هدفي الأهلي في مرمى الداخلية في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء.

فيما أضاف إمام عاشور هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

كما ألغى الحكم هدفا سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 14 بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.