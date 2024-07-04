شاهد من الملعب، هدف إمام عاشور في شباك الداخلية (فيديو)

تقدم النادي الأهلي على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والداخلية

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي هدفي الأهلي الأولين في مرمى الداخلية في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء.

فيما أضاف إمام عاشور هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

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كما ألغى الحكم هدفا سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 14 بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي أمام الداخلية

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتضم دكة بدلاء النادي الأهلي أمام الداخلية كلا من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد.

تشكيل فريق الداخلية أمام الأهلي

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: كريم يحيى، أحمد عماد، معاذ الحناوي، إيهاب سمير.

خط الوسط: محمود حسونة، كليتشي شيميزين، محمود منصور.

خط الهجوم: شريف دابو، مصطفى فوزي، إسلام عبد النعيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، محمد علاء ظريف، محمود أوكا، الأمير حسام، أدهم حامد، زياد طارق، أحمد سيد غريب، فانوم ألفريد، محمد أشرف، عبد الرحمن صميدة.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.