النقل تستعرض قطارات النوم بعد الانتهاء من تطويرها (فيديو)

استعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية خدمات قطارات النوم بعد الانتهاء من تطويرها في إطار خطتها الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.

تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم

يأتي ذلك في ضوء توجه وزارة النقل لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل وبصفة خاصة في مجال إدارة وتشغيل قطاعات السكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور.

تحديث أسطول عربات النوم ورفع مستوى الخدمات المقدمة

السكك الحديد هى الأخرى قامت خلال الفترة الأخيرة بتحديث أسطول عربات النوم ورفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال عربات النوم، وتعاقدت مع شركة على مستوى عالمى لتشغيل عربات النوم الأمر الذى يساهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة على هذه العربات وقطارات النوم بشكل كامل.