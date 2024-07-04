الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في قصف بالصواريخ والمسيرات من لبنان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي اسرائيلي وإصابة آخرين جراء قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة من جنوب لبنان.

وكشف الإعلام العبري، عن نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات حيفا وصفد بالمروحيات العسكرية إثر القصف الصاروخي من الجنوب اللبناني.

إطلاق أكثر من 250 صاروخا تجاه الأراضي المحتلة

 وأكد حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إطلاق أكثر من 250 صاروخا منذ يوم أمس تجاه الأراضي المحتلة ردا على اغتيال القائد العسكري محمد نعمة ناصر.

وقال حزب الله: "قصفنا بأكثر من 200 صاروخ ثكنات إييلايت وكاتسافيا وغاملا ويردن وقاعدة نفح".

دوي صافرات الإنذار في أكثر من 25 بلدة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسماع دوي صافرات الإنذار في أكثر من 25 بلدة بـالجليل الأعلى وسهل الحولة والجولان السوري المحتل.

أهداف حزب الله في جنوب لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف منشأة عسكرية تابعة لـ حزب الله في منطقة بلاط في لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "هاجمت الطائرات المقاتلة طوال الليل أهدافا لـ حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك منشأة عسكرية في منطقة شيحين و3 بنى تحتية للحزب في منطقة بلاط".

وأضاف جيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار لإزالة تهديد لمنطقة شبعا في جنوب لبنان".

حزب الله يعلن قصف إسرائيل بأكثر من 250 صاروخا خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لـ حزب الله في لبنان

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