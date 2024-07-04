الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني

محافظ القاهرة يعتمد
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الدور الثاني  للعام الدراسي  2023 /2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 22 يوليو حتى 3 أغسطس 2024.

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وأشار أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات النقل الثانوي الفني سيؤدون إلامتحانات في الفترة من الأحد ٢٢ يوليو حتى السبت ٣ أغسطس كما ستبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس إلابتدائي وما يعادله  في الفترة من الأحد ٢١ يوليو حتى السبت ٢٧ يوليو،  وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من الأحد ٢١ يوليو حتى السبت ٢٧ يوليو، وإمتحانات  الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأحد ٢٨ يوليو حتى السبت ٣ أغسطس.


وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها اجازة رسمية.

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