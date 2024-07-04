مدبولي: التنمية الصناعية وجذب الاستثمار من أهم الملفات على أجندة الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التنمية الصناعية من أهم الملفات على اجندة الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن من أهم أولويات الحكومة جذب الاستثمار خلال الفترة القادمة.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة والتكليف له بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أنه كان هناك الحرص على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الازمات الخارجية غير المسبوقة.

رسميًا، قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة 2024

وأدت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

وجاء التشكيل الوزاري كالتالي:

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس للحكومة

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

كامل عبد الهادى فرج الوزير وزيرا للنقل والصناعة

شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة

محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم

محمد عبد العزيز جبران وزيرا للقوى العاملة

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا الشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة

الدكتور محمود مصطفي كامل عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور شريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية

المهندس هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية

السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية

محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

المستشار محمود فوزى عبد الباري وزيرل للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع.