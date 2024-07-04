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ثقافة وفنون

وزير الخارجية الأسبق ضيف إيمان أبو طالب في "بالخط العريض"

وزير الخارجية الأسبق
وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي مع إيمان أبو طالب، فيتو

يحل وزير الخارجية الأسبق السفير نبيل فهمي، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة الغد الجمعة من برنامج "بالخط العريض" على شاشة قناة الحياة.

ويتناول نبيل فهمي خلال الحلقة الكثير من كواليس ثورة ٣٠ يونيو، إبان توليه وزارة الخارجية، قائلا: "الأمريكان كانوا شايفين إن التيار الإسلامي في تنامي والنظم العربية غير مستقرة ولن تدوم".

كما يكشف خلافا حادا حدث بينه وبين الرئيس الأمريكي أوباما، وقيامه بتهديده قائلا: "قالي ده شخصيا.. في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قولتله التغيير حصل بشكل غير تقليدي.. قالي هاضطر أخد إجراءات.. قولتله هتبقى غلطان". 

الحرب على غزة

 

أيضا يقوم خلال الحلقة، بتحليل الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدا أن إسرائيل هي أكبر عدو لإسرائيل.

وأضاف فهمي: في اعتقادي أحداث ما بعد ٧ أكتوبر أحدثت ضررا كبيرا بإسرائيل أكبر من أي حملة ضدها. 

 

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

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