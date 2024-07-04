مقتل قائد إسرائيلي كبير في هجوم لحزب الله

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل نائب قائد سرية في معارك الجبهة الشمالية.

خسائر جيش الاحتلال في المعارك مع حزب الله

وقال جيش الاحتلال في بيانه "إنه رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ و20 طائرة مسيرة من لبنان تجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان السورية المحتلة، في عملية وصفها بأنها وابل هائل من القذائف".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نائب قائد السرية قتل جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ