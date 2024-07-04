6.4 مليار دولار قيمة واردات مصر من الوقود بالنصف الأول من 2024

طالب المهندس كريم بدوي وزير البترول، في أول اجتماع له، قيادات قطاع البترول بالعمل على زيادة الإنتاج والعمل علي جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر وذلك لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفي هذا التقرير، نلقي الضوء علي القيمة الحقيقة لواردات مصر من المواد البترولية في ظل أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد حاليا.

سجلت فاتورة واردات قطاع البترول من الوقود 6.4 مليار دولار في النصف الأول 2024.

وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول "لفيتو" أن وزارة البترول استوردت شحنات وقود بلغت نحو 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك مقابل 6.1 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

البترول تتعاقد على استيراد مواد بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار

وأشار إلى أن وزارة البترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 922 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2023.

وأكد أن فاتورة المنتجات البترولية للفترة من يناير إلى يونيو تتجاوز 3.6 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.

قطاع البترول يدبر 25 في المائه من احتياجات السوق المحلي عبر تعاقدات خارجية

وعزا ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنصف الأول من العام الحالي إلى زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية.

وقال إن وزارة البترول تدبر ما بين 20% و25% من احتياجات البلاد من الوقود عبر تعاقدات خارجية مباشرة، منها عقود فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية للوفاء باحتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية.

مصر ترتبط بعقود سنوية مع العراق والإمارات والسعودية والكويت

وترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام - كما تستورد شحنات من السعودية والإمارات والكويت.

وأشار إلى أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.

واكد إلى أن وزارة البترول بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المُنتج محليًا، عبر تنمية حقول الإنتاج المصرية ومن ثم زيادة الإنتاج؛ وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره بالمصافي المحلية.

انتاج 570 الف برميل يوميا

وقال إن مصر تنتج نحو 570 ألف برميل نفط خام يوميا، وهي كميات تُعادل نحو 75% من استهلاك البلاد من الوقود، وتلبي التعاقدات الخارجية باقي نسب الاستهلاك على مدار العام.

وتستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.