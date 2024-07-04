وزير البترول يشدد على سرعة توفير شحنات الوقود لحل أزمة الكهرباء

قال مصدر بوزارة البترول لـ فيتو إن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أصدر توجيهات اليوم بسرعة العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء وذلك للعمل علي حل أزمة الكهرباء.

وأشار إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

أولويات الوزير إيجاد حل جذري لأزمة نقص الغاز اللازم لمحطات الكهرباء

وأكد المصدر أن من أهم أولويات قيادات الوزارة تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن حل أزمة الكهرباء والعمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتًا إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.