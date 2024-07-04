تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات بالسلام
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات القديمة بأسلوب "المفتاح المصطنع" في السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات القديمة بأسلوب "المفتاح المصطنع".
على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين ضبط 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، فرد خرطوش، سيارتين (مُبلغ بسرقتهما)، أجزاء سيارة، أدوات التقطيع، مجموعة من المفاتيح المُصطنعة للسيارات قديمة الصنع، رخصة تسيير سيارة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات، وحيازة أحدهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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