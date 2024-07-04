الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات بالسلام

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات القديمة بأسلوب "المفتاح المصطنع" في السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات القديمة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين ضبط 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، فرد خرطوش، سيارتين (مُبلغ بسرقتهما)، أجزاء سيارة، أدوات التقطيع، مجموعة من المفاتيح المُصطنعة للسيارات قديمة الصنع، رخصة تسيير سيارة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات، وحيازة أحدهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المفتاح المصطنع سرقة السيارات القديمة قسم شرطة السلام فرد خرطوش معلومات جنائية مخدر الحشيش

مواد متعلقة

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أسطوانات الغاز بالجيزة

حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات في السلام

مضبوطات بمليون جنيه، سقوط عاطل يدير بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش بسوهاج

تجديد حبس تشكيل عصابي سرق خط مواد بترولية بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي سرق أحد خطوط نقل المواد البترولية بالقليوبية

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية