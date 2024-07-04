أول اجتماع بعد تجديد الثقة، أشرف صبحي يتابع استعدادات إطلاق "صيف شبابنا"

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع قيادات الوزارة ومديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، ترتيبات واستعدادات إطلاق مبادرة صيف شبابنا، والتي تطلقها الوزارة في الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية تحت شعار "صيف شبابنا في النادي ومركز الشباب".

ويعد اللقاء هو الأول لوزير الشباب والرياضة، بعد أدائه اليمين الدستورية وزيرا للشباب والرياضة أمس الأربعاء، في التشكيل الوزاري الجديد.

أشرف صبحي يتابع استعدادات إطلاق صيف شبابنا، فيتو

عبر الوزير عن شكره لمديري مديريات الشباب والرياضة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، موجهًا بتذليل كافة العقبات والتنسيق بالكامل بشأن تنفيذ فعاليات المبادرة لخدمة شبابنا ويكون متواجد في كل مركز شباب ونادي.

أشرف صبحي يتابع استعدادات إطلاق صيف شبابنا، فيتو

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج هدفه شغل أوقـات الفراغ الشباب والفتيات من خــلال ممارسة مختلف والعديد من الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفــع والفــائدة على المشـاركة وتساهم في صقـــل مــواهبهـم وبنــاء شـخصيــاتهـم.

أشرف صبحي يتابع استعدادات إطلاق صيف شبابنا، فيتو

وتتضمن مبادرة صيف شبابنا مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.

وأدّى الدكتور أشرف صبحي، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للشباب والرياضة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغيير عدد من الحقائب الوزارية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مواليد 14 أبريل 1968 بمحافظة الشرقية، وتولى منصب وزير الشباب والرياضة في 14 يونيو 2018، واستمر في الحكومة لأكثر من 6 سنوات.

استقبال حافل من موظفي الشباب والرياضة لـ أشرف صبحي

مسيرة أشرف صبحي العلمية

حصل أشرف صبحي على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف عام 1989، ثم ماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية من جامعة حلوان بالعام 1994، ودكتوراه الإدارة الرياضية من جامعة حلوان وجامعة آتوا الكندية عام 2000.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كما حصل على دورة جو جلوبال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودبلومة في التسويق من الجو نكن كولدج بكندا، ودبلومة في العلاقات العامة من الجو نكون كولدج، قبل الحصول على مستوى اللغة الإنجليزية (تويفل TOEFL) بالعام 1989، ثم الحصول على مستوى اللغة المتقدم في المحادثة بالعام 1999، ودورة الاتحاد المصري لكرة القدم في إدارة كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي بالعام 2001، والدورة الدولية الأولى لإدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونادي مانشستر يونايتد، ودورات اتحاد المدربين الكنديين المستوى الأول والثاني والثالث 1989-2000.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ويعد أشرف صبحي أحد الكوادر الرياضية الناجحة، كما أنه على المستوى الرياضي، كان لاعب كاراتيه وحصل على العديد من البطولات على رأسها بطولة الجمهورية للكاراتيه، كما حصل على الحزام الأسود، ثم عمل سكرتير عام منطقة الجيزة للكاراتيه خلال الفترة من 1994 وحتى 1997.

بداية مشواره العملي

بدأ صبحي مشواره العملي في عدة شركات رياضية كمدير للتسويق والعلاقات العامة، بجانب عمله الأكاديمي كأستاذ للتربية الرياضية، قبل أن يعمل كأخصائي نشاط رياضي بنادي الزمالك خلال الفترة من عام 1994 وحتى 1997، كمدير فنى ورئيس جهاز الكاراتيه بنادي الزمالك.

مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك

وفي عام 2000، تولى منصب مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، لتعلن وزارة الشباب والرياضة عام 2004 تعيينه عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعيين، كما قام بأعمال الاستشارات التسويقية لإدارة التسويق بوزارة الشباب المصرية عام 2004 ولعدة سنوات بعدها.

المدير التنفيذي لنادي بني ياس

وفي عام 2009، شغل أشرف صبحي منصب المدير التنفيذي لنادي بني ياس الإماراتي خلال الفترة حتى 2010، كما ترأس اللجنة التسويقية للبطولة العربية للجامعات عام 2010.

وفي عام 2011، تم اختياره عضوا للجنة رابطة المحترفين ممثلا لنادي الزمالك، ليتولى بعدها منصب رئيس قطاع التسويق والاستثمار بنادي الزمالك خلال الفترة من 2011 وحتى 2012.

رئاسة استاد القاهرة

وترشح أشرف صبحي لمنصب وزير الرياضة في أكثر من مناسبة منذ عام 2012، في حكومتي الدكتور حازم الببلاوي والدكتور كمال الجنزوري، قبل أن ينضم لمجلس إدارة إستاد القاهرة، ليتولى بعدها منصب رئيس هيئة الاستاد خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2014، ونجح "صبحي" في تحويل الاستاد لمنشأة استثمارية، وهو ما رفع أسهمه بقوة ليتولى منصب مساعد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عام 2014.

وتواجد أشرف صبحي كمساعد للوزير لما يقرب من عامين قبل أن يتقدم باستقالته عام 2016، بسبب شعوره بتهميش دوره داخل الوزارة، ليفضل الاستقالة للتفرغ إلى العمل في تخصصه بمجال التسويق والاستثمار، قبل أن يعود قائدا لسفينة الشباب والرياضة المصرية في العام 2018، ليستمر حتى الآن وزيرا لـ الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة.